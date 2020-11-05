Reporting w/ @ZachLowe_NBA: NBA has Thursday meeting of Board of Governors that will share latest w/ teams on progress toward reaching deal for pre-Christmas start to season. NBPA/team reps meeting as soon as Thursday PM, expected to get a consensus on approving a Dec. 22 tip. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 4, 2020

看來NBA下個球季12月23日開打即將定案！根據《ESPN》在5日報導，聯盟與球員工會將在6日針對下季開打時間、賽程季樺等事項進行投票表決，預計雙方將會達成共識，且通過12月23日開打方案，畢竟這樣才可以減少整體損失。

聯盟與球員工會將從以下兩種方案進行投票，其一是12月23日開打，12月2日開啟為期3周的季前訓練營，預計打3到4場熱身賽，72場例行賽，全明星賽預定3月初進行，例行賽5月中旬結束，第7到10名球隊將打附加賽。

第2種方案是明年1月18日開打，12月28日開啟季前訓練營，將打60場例行賽，全明星賽4月9日進行，例行賽6月結束且打附加賽，季後賽6月28日開打，預計總冠軍賽8月23日結束，這方案將影響東京奧運，也減少網路收入。

目前聯盟與球員工會預計將於明天投票通過第1個方案，因為這樣才可保留耶誕節收入，且不影響2021-22年球季的開打時程，根據《ESPN》報導，球員工會將在今天跟球員進行視訊會議，詳細告知12月23日開打的所有下個球季計畫。

(中時 )