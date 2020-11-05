年度網路購物盛事雙十一即將到來，各平台紛紛祭出破盤優惠吸引消費者，民眾更是搶折扣搶到手軟，快遞員也因為雙十一，包裹量暴增，忙得不可開交。中國西安一名快遞員就因雙十一貨物太多，一時情緒失控，將包裹重摔在地。

（圖／翻攝梨視頻）

綜合陸媒報導，事發於11月2日，家住西安公園天下的張姓女子下班回家時聽見巨響，一轉頭，竟看見一名圓通公司的快遞員正在暴力摔快遞，「他摔的第一次我看到了，但我就走過去了，他後來又摔一次，然後我就停下來了，這是他摔的第三次，我才拍的視頻」、「我覺得掙一份錢，掏一份力，那你既然掙了錢，這種行為是不是素質太差了。」畫面中可以看到，包裹散落一地，快遞員拿了兩個包裹，用力摔在地上。

（圖／翻攝梨視頻）

事後，涉事快遞員對此事道歉，他表示因為雙十一前貨物太多，有的顧客經常不接電話，有的顧客不取貨，還有顧客不停打電話催促，因此他才一時情緒失控，並承諾若貨物有損壞，願意賠償。而快遞公司的負責人則表示，公司已對快遞員進行了批評教育，也已向客戶致歉。

(中時新聞網)