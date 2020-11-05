「鳳山清捷隊」昨日（4）宣布，預計於11月20號送審「罷免黃捷第二階段」，而目前連署進度已達三萬三千份，距離目標四萬份，還缺數千份，在此之前將持續收件。「鳳山清捷隊」刊出8月20日申請「高雄市議會第3屆第9選區議員黃捷罷免案」設置支持罷免辦事處一案，獲得高雄市選舉委員會准許公文，宣示11月20日第二階段罷免書將如期送出的決心。

臉書粉絲專頁「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」昨日（4）發文，寫道：「不多說，我們是依法行使公民權的團體，在罷免一個不為鳳山做事，月領20幾萬的米蟲議員。該遵守的法律，我們必然恪遵。」

文章更表示：「你們可以打壓，讓我們無法募款。你們可以抹黑，把我們打成都是韓粉。你們可以嘲笑，因為我們沒有政黨支持。但是，我們絕不放棄。11月20日第二階段罷免書將如期送出。」附圖則是8月20日，「高雄市議會第3屆第9選區議員黃捷罷免案」設置支持罷免辦事處一案獲准公文。

文章一出，獲得廣大支持罷免民眾迴響，紛紛留言：「加油，會打壓表示會怕」、「加油！能夠罷掉她必是鳳山人的光榮」、「最後一哩路，加油！加油！」「加油，淘汰那些不做事只會做秀蹭紅的議員」、「你們要加油啊，不要讓別人看不起我們高雄人」、「加油！一個月領那麼多，卻不知道它（她）為我們鳳山做了哪些事情」、「原來議員月薪2x萬喔⋯⋯」

(中時新聞網)