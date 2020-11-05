美國大選即將結束，全世界都屏息以待美國人民的最後決定，川普與拜登也在最後幾個搖擺州上互相競逐，對此，財信傳媒董事長謝金河在臉書上指出，美國總統大選像是一場扣人心弦的球賽，不到最後沒有人知道最後結局將是如何。

謝金河指出，這場大選成了一場扣人心弦的大戰，許多人這輩子恐怕從來沒有像這兩天一樣這麼仔細地盯著美國地圖，而目前的情勢，若按照拜登陣營計算的選舉人票，拜登距離正式踏入白宮僅差一小步，但依川普的個性，未來美國在這場大選中的爭議恐怕絕不會這麼順利地落幕，未來大家所擔心的，美國將陷入混亂、分裂與紛爭，恐怕即將要上演。

但美國股市卻在開票日出現強大的漲勢，謝金河指出，道瓊工業指數一度上漲821.47，最後收盤仍上漲367.53，Nasdaq大漲430.21，費城半導體指數大漲3.54%，VIX恐慌指數下跌5.98，下滑至29.57，而油價上漲、美元平穩，看起來與政壇的暗潮洶湧很不一樣。

這次大選跟選前民調顯示完全不一樣。謝金河表示，拜登沒有在選舉中大勝，主流媒體民調一面倒全部失準，只能說世事如棋，未來若拜登殺進白宮，世界恐將有重大變化，台灣也將牽一髮而動全身，面對這個多變的世界，我們只能屏息以待。

(中時新聞網)