新一代饒舌歌手高爾宣近日錄陶晶瑩主持的《陶口秀》，談到前陣子的新聞話題事件，陶晶瑩發現雖然抨擊高爾宣的網友很多，但相對的支持者也有不少，高爾宣坦承前陣子他有去看心理醫生，看到一張表上面寫雙子座A型是重度危險族群，因為這種人很容易糾結、焦慮。他也自爆自己的心臟比較有些問題，心臟的年齡已經像是34歲人的了，原因就是這一年的經歷。

而高爾宣也在節目中談到打女友事件的始末，這件事情是發生在他們分手前一年，後來有很多網友會上社群網站去討論他們分手這件事情，並且似乎感覺高爾宣是被害者，是很可憐的角色，這讓前女友相當不開心，畢竟這不關網友的事情，也因此前女友想反擊，就把掌印的照片po出來，新聞就這樣被報出來了。

新聞報導出來後，他坦承自己當時的錯誤，不希望再傷害到任何人，也不希望大家繼續討論這件事，而事實是當時掌印事件發生後，他就有向前女友道歉，並且兩人還在一起一年多後才和平分手，對於過去往事又再度被報導，他只能把苦往自己肚裡吞，因為他真的不知道如何去表達所有複雜的狀況。

但他也認為這種事情是就算已經把該解釋的解釋完了，還是會影響到公司和家人，尤其是家人，網友到後來甚至已經開始抨擊哥哥和媽媽，那才真的讓高爾宣覺得他好像應該要站出來澄清一些誤會。而他也覺得演藝圈本來就有高低起伏，現在所承受的言論，是在償還自己一開始一帆風順的債，讓陶晶瑩開玩笑說：「你是最近開始常去指南宮嗎？」開始修身養性的感覺。

(中時 )