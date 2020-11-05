拜登拿下關鍵的密西根州，16張選舉人票進帳，目前掌握的選舉人票來到264票，差6票就能入主白宮。

美國總統大選戰況激烈，民主黨總統候選人拜登還差6張選舉人票就能達到270票入主白宮門檻，不過儘管還沒勝選，他至少已經打破美國歷史紀錄，成為美史上獲得最高普選票數的總統候選人。

目前拜登以264張選舉人票大幅領先川普的214張選舉人票，拜登只要再拿下6張選舉人票，就能夠入主白宮。

儘管尚未勝選，不過據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，拜登已經創下美國歷史紀錄，普選票數打破2008年前總統歐巴馬囊括的6,949萬8,516票，成為美史上獲得最多普選票的總統候選人，根據福斯新聞（Fox News）統計，截至台灣時間今（5）日上午8時30分，拜登一共拿到超過7,154萬票。

不過隨著郵寄選票相繼開始計票，賓州、內華達州、北卡羅萊納州等仍有票數尚未開出，拜登獲得的總票數將會再攀高。此外，川普也可能打破歐巴馬的歷史紀錄，目前川普共拿到超過6,826萬票。

不過拿下相對多數普選票並不代表就能入主白宮，2016年民主黨總統候選人希拉蕊在普選票大贏川普近300萬票，最後卻還是輸了大選。

拜登在拿下威斯康辛州、密西根州後，手上掌握的選舉人票已經來到264票，目前全美只剩內華達州、賓州、北卡羅萊納州、喬治亞州、阿拉斯加州等6個州的大選結果尚未出爐，拜登在內華達州暫時領先，若拿下該州6張選舉人票，拜登就能入主白宮，不過內華達州稍早已經表示，直到東部時間5日中午（台北時間6日凌晨1時）才會再度公布新的計票結果。

此外，川普在喬治亞州的領先幅度也逐漸縮小，喬治亞州掌握16張選舉人票，若拜登在此翻盤，美國大選或許能提早得出結果，不過川普競選團隊已經提出訴訟，要求擁有10張票的威斯康辛州重新計票，要求擁有16張票的密西根州、20張票的賓州、以及喬治亞州停止計票。

(中時新聞網)