陸媒《環球時報》5日引述《印度時報》報導，印度與中國邊境對峙僵局已進入第7個月，印媒繼日前披露印度將改變軍力部署重點後，又稱，印中第八輪軍長級會談很可能於11月6日舉行。在嘗試解決印中邊境衝突的同時，印度似乎也在積極修復與尼泊爾的關係，避免出現與中國、巴基斯坦、尼泊爾3國的關係同時因領土糾紛陷入緊張的局面。

《印度時報》報導稱，印中雙方目前在對峙地區各自陳兵5萬餘，並部署有坦克、榴彈炮及其他重型武器。熟悉雙方會談情況的印度高官日前對《印度斯坦時報》透露，中方在前幾輪會談中提出的條件是，印軍未來只能巡邏至班公湖地區的第三指，而中方相應只能巡邏至第五指（班公湖北岸有8個手指型山脊地區）。但這樣就意味著中方將「占領」第四指地區，並將該地納入其阿克賽欽版圖的一部分。

該高官稱，中方聲索的法理依據是其1959年對實控線的理解，但印方已對此明確表示拒絕。

印度的立場是，「中方軍隊率先發起對邊境實控線的侵略，順序依次是第四指地區、加勒萬河谷等」，「印軍此後才在班公湖南岸地區採取對等報復行動」。因此，印方要求脫離接觸和局勢降溫步驟應遵循相同順序，即中方率先撤軍。印方已將上述立場通過軍長級會談向中方轉達。

《環球時報》報導，匿名消息人士表示，如果兩軍在冬季期間繼續對峙，印軍不僅將面臨禦寒裝備短缺的問題，其他後勤物資運輸至前線的難度也可能因降雪封路等因素而提升。

正在歐洲訪問的印度外交部外祕什林拉日前在接受德媒採訪時再次將批評的矛頭指向中國。他宣稱，「中方試圖單方面改變拉達克地區東部邊境實控線現狀」的做法導致兩國關係不斷惡化，印度將堅定「捍衛領土和主權。

此外，印度也在努力與尼泊爾修復關係。據《印度時報》報導，印度陸軍司令納拉萬4日啟程訪問尼泊爾首都加德滿都3天。他在行前表示，「相信此行將大大加強兩軍間的寶貴友誼」。

《環球時報》報導，印度地緣戰略專家賈雅德瓦受訪指出，納拉萬成功實現訪問尼泊爾，顯示印度與尼泊爾雙邊關係在經歷此前的爭端後，正以積極的姿態回到正軌，可在一定程度上減輕印度的戰略壓力。

《環時》報導，知情人士稱，印度與中國的邊境對峙及由此引發的雙邊關係緊張，導致印度未來可能面臨中巴兩線作戰的壓力。在此背景下，印度不能再與其他鄰國交惡，人為製造更多對手，使問題複雜化，這是該國與尼泊爾關係轉好的根本原因，也是其默認美國與尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、馬爾地夫等南亞國家進行互動的原因之一。

(中時 )