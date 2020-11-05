網紅團體《反骨男孩》成員孫生，過去曾多次惹出風波，前陣子愛車遭刮壞又造成話題，沒想到日前他透露，醒來後竟然有一隻眼睛睜不開，只好先暫停大部分工作，也公開了當時的照片，只見孫生的半邊臉腫到變形，讓他崩潰地說，剛開完刀哭了三天三夜，「原來電影裡演的都是真的。」

孫生日前發文坦承身體不適，並曝光驚悚種臉照直呼：「這才是真正的萬聖節裝扮各位！你們扮那個根本不恐怖！」表示他前陣子在鬼門關前走了一遭，當時他躺在病床上抽搐，就算想停下，身體卻不受控，四五個人都壓不住他，「醫生最後拼命抱住我才停下來。當下我真的以為我即將要怎麼了。」

孫生一星期前開刀後，現在情況已經漸漸好轉，剛開始的前3天，他每天都受盡折磨、以淚洗面，而以目前的情況來看，再一周就能復原上工，而經歷過這次的經驗，讓孫生有感而發，呼籲大家健康才是最重要的，「平常我們都追求太多了，沒有健康其實什麼都沒了。」

在 Instagram 查看這則貼文 孫生（@soon6669）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 31 日 上午 2:49 張貼

孫生的情況也讓粉絲們十分心疼，紛紛替他加油打氣，「趁這次就好好休息吧」、「今天有看到你，臉受傷還工作也太敬業了吧。早日康復」、「剛剛看到你，臉有點腫了」、「小心一點啦」、「孫，好起來，不能沒有你」、「還好嗎？保重啊 別因為工作傷了身體...」。

孫生的臉腫到睜不開眼睛。(圖/翻攝自孫生IG)

(中時新聞網)