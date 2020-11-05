金門連日來颳起8、9級，直逼輕颱的東北季風，3艘大陸無動力的怪手平台船相繼穿越金門海域，一路暢行無阻漂到金門大橋工區，另類「小三通」讓相關單位傻眼，憂心帶來海上航安問題，日前已透過管道通報對岸拖回。

10月31日08時20分，金門海巡隊接獲通報指出，當天02時58分發現大陸3艘無名無動力平台船漂移至金門海域，海巡立即登船檢查，未發現人員，也無油汙情事發生。

航港局中部航務中心說明，這3艘各有1部怪手的平台船，分別出現在金門大橋小金門端、大金門端的淺灘區。11月3日上午，金門大橋承商東丕公司同意無條件、不求償陸方業者，由陸方逕行拖回後，該中心也允許陸方船舶進入我方水域，並提出相關作業申請。

迄11月3日17時，東丕公司向航港局中部航務中心回電，陸方已拖回2艘工作船，另有1艘因結構損毀，不耐風浪解體成5塊，其中2小塊已隨船拖回大陸，目前有3小塊在海上漂流，船上怪手則落海，現場水深約15米。

航港局再與縣府所屬的浯江輪渡公司聯繫，並未見3小塊的浮箱殘體，研判已隨海流漂至金門南方海域，該中心發布航船布告，提醒過往船隻注意，以免發生航安問題。

金門與對岸一水之隔，過去即曾發生颱風將工作平台船、鐵殼漁船和大型船筏颳到金門，空無一人的船隻像「幽靈船」一樣在海上航行，讓其它船隻只能遠離，避免發生碰撞求償無門。

航港局憂心帶來海上航安問題，日前已透過管道通報對岸拖回。（民眾提供）

(中時 )