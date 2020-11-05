一名在知名電子廠大廠擔任生產線領班的林姓女子，多年來利用自己負責電路板昂貴金線領用以及回收業務之便，與江姓前夫及現任車姓丈夫3人聯手私下慢慢蠶食，盜取金線後熔掉賣給銀樓。未料車男在不爽江男對女方施暴，買通槍手狙殺江，未料江中槍後大難不死，發現竟是車所為，怒向電子廠舉發，才爆發出內神通外鬼的罕見侵占案。

根據起訴書，林姓女子在苗栗某知名電子大廠擔任生產線領班，工作內容中負責一項安排生產線材料領用，包括重要的電路板所需昂貴金線領用及廢金線回收等業務。

但林女熟知作業程序，發現金線有利可圖，於是利用職務之便，從2014年至2017年間，利用上班之便侵占廠內金線，交給丈夫江男與車姓男子，溶掉後拿去銀樓變賣。

但事後林女在2017年中旬與丈夫離婚，但是雙方仍然同住，不過江男卻經常毆打林女，讓車姓男子心生不滿，於是花錢找槍手計畫將江男狙殺。未料江男事後雖身中一槍，但是卻大難不死。

事後江男找人調查，發現竟然是車姓男子在幕後策畫，一氣之下有花錢找律師，向電子廠舉發自己和前妻以及車姓男子多年來的犯行。

3人到案後，供出前後至少暗槓160兩金線，賣得770萬餘元。檢方認定林女涉犯業務侵占罪，線任丈夫與前夫也涉犯收受贓物罪，於是將3人起訴。

(中時新聞網)