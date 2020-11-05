臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

美國大選最新計票結果出現戲劇化發展，原本川普宣稱自己獲勝，卻在他的勝利豪語幾小時後發生改變，目前情況是密西根州、威斯康辛州都出現拜登反超，如果勢頭不變，那麼即使拜登沒取得賓西法尼亞州，也能以剛好270張選人票勝選。雙方呈現「纏鬥」狀況，讓網友大呼，先前拜登穩定領先10幾個百分點的民調根本不準；有人認為，城、鄉差距導致鄉村選民民調公司根本接觸不到，而這些族群以死忠的川粉為主。

在台北時間11月4日下午，美國大選的計票進入休息時間，一些西部州決定明天早上再計算，比如內華達州就是如此。不過北方幾州決定連夜計票，並且開始計算郵件選票，這些選票還真的改變了原本的局面。

原本川普在北部的密西根州與威斯康辛州都小幅領先，卻在郵件選票的加入後發生了改變，在威斯康辛州，拜登反而以2萬張選票、0.7%的微量優勢翻轉；同樣的，密西根州也是拜登以1.3萬張選票、0.4%的優勢反超川普。

針對開票結果與民調落差狀況，網友紛紛表示：「城、鄉差距吧？猜的，鄉村選民民調公司根本接觸不到，偏偏這些死忠川粉為主。讓我意外的是 這麼重數據的美國，竟然沒去改善上次問題」、「我已經聽到N次信誓旦旦說這次民調再失準，美國的民調機構就可以全部關門大吉了，看來是真的該關門了」、「年初有從美國來的客戶，當時就說川普很有可能會當選，縱使許多人不喜歡他，但底層的人有工作，經濟成長是事實。民調本身就不準，除了民調的差距很大，像是30、40%，不然小差距就算是10%都不準」、「極可能像2000年那樣拖很久。該修憲了」。

(中時新聞網)