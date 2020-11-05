美國總統大選結果仍不明朗，但國會兩院分別由兩黨掌控的可能性，讓投資人對重大政策不致於毫無阻礙地通過感到樂觀，周三美股收盤大漲。

由於各州仍在統計郵寄選票，美國總統川普與民主黨候選人拜登仍都有可能獲得當選所需的270張選舉人票。拜登在威斯康辛州以些微差距取得領先，川普的競選團隊已經提起訴訟，尋求暫停威州的計票工作。

共和黨參議員柯琳絲（Susan Collins）在緬因州意外勝出，使民主黨贏得參議院掌控權的希望落空。

周三收盤，道瓊工業平均指數漲367.63點或1.34%，為27,847.66點。標普500指數大漲74.28點或2.20%，為3,443.44點。那斯達克綜合指數漲飆升430.21點或3.85%，為11,590.78點。

主要由科技等領域企業組成的成長股指數飆漲4.31%，投資人看好該族群能像近幾個月來的表現一樣，持續跑贏價值型股票。價值股指數收平，該指數多由銀行與能源等周期型股票所組成。

Ameriprise Financial首席市場策略師David Joy表示，即使拜登當選，但國會兩院似乎仍將分別由兩黨分治，這表示在財政政策上進行顯著變革的機會不大，這就是驅動今日行情的原因。

衡量市場恐慌情緒的CBOE波動率指數觸及兩周低點，終場跌16.82%，報29.57點。

因兩黨分治的參眾兩院，意味著加強反壟斷審查、課徵資本利得稅，以及回復《平價醫療法案》（Affordable Care Act）部分內容的可能性降低，標普500指數醫療保健指數大漲4.45%，創下約7個月來最大單日升幅，並站上歷史新高，科技股指數亦勁揚3.83%。

不過，投資人仍希望總統選舉能有一個明確且快速的結果，為達成新一輪振興方案協議掃除障礙。

包括蘋果、亞馬遜等FAANG股票在內的紐約證券交易所FANG+TM指數大漲4.34%。

受惠於國防預算遭削減的可能性降低，國防承包商Northrop Grumman、洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）和雷神（Raytheon）股價強勢表態。

製藥大廠輝瑞（Pfizer）、默克（Merck）與嬌生（Johnson & Johnson）上漲，投資人預期分治的國會將有助於該產業避免進行全面改革。紐約證交所Arca製藥指數勁揚4.66%。

(時報資訊)