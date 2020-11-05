假如湖人真的把老牌射手丹尼格林擺上交易檯面，代表NBA太過現實了！身為今年湖人奪冠成員之一的格林自爆，他很清楚湖人有可能為了得到更多衛冕本錢，選擇把他交易出去，畢竟他在今年季後賽表現不夠穩定，甚至還遭死亡威脅。

「從我進入NBA以來，聽到自己交易傳言都有10年了，我必須忽略這些聲音，」丹尼格林說，「湖人總管佩林卡是很有禮貌的人，假如湖人真要交易我，會給我先打電話的，我了解球隊屬性，每個人都想變好或進步，所以我們也會這樣做。」

「當然這就是聯盟現實的一面，我沒有辦法去改變什麼，」丹尼格林表示，「但是我仍然希望可以繼續留在這裡，也期望我們在這裡的每一個人都不會被交易出去，畢竟我們在今年已經向眾人證明了，我們絕對能夠成為NBA總冠軍。」

丹尼格林這種先幫自己「消毒」的宣告，無疑是因他在今年季後賽表現太不穩定，他雖在21場季後賽場場先發，平均每場卻只拿下8.0分、3.1籃板及1.2助攻，更在總冠軍賽G5錯失投進絕殺三分球機會，可惜他在防守端的貢獻難以浮現。

(中時 )