新竹一名曾任職國家實驗研究院儀器科技研究中心的葉姓女科學家，2013年生完小孩後下腹劇烈疼痛，經洪姓醫師診斷為「卵巢畸胎瘤」，由李姓醫師開刀，不料手術過程中因為腹腔嚴重感染（腹膜炎）、腦部長時間缺氧，不幸成為植物人，家屬控告2位醫師醫療疏失，高等法院認定2醫師確實疏於監控生理數值，判賠2198萬。

判決書指出，葉女2013年5月24日下午近2時下腹劇痛，緊急到新竹馬偕醫院就醫，由於住院醫師無法判定病症，等到晚上8點才由婦產科洪姓醫師問診，當時僅以超音波檢查，判斷她腹部左側有7公分卵巢畸胎瘤，即安排另名未親自進行診療的李姓主治醫師手術，不料手術中成為植物人。

家屬控訴，洪醫未確認葉女有無罹患腹膜炎的可能，就對她做腹腔鏡手術，才導致腹腔嚴重感染，且急救過程也不符醫療常規，院方設備有欠缺，才會再害葉女成為植物人；新竹地院一審認為無法證明有醫療疏失，家屬敗訴。

但高等法院反轉判決，法官認為卵巢輸卵管膿瘍是原主病灶，闌尾與大腸感染為繼發性，才導致破裂引發腹膜炎，洪醫在刑事偵查中也承認排除葉女罹患闌尾炎的可能，執刀的李姓醫師在開刀當天沒有將闌尾炎或盲腸炎列入鑑別診斷，兩人都成立過失侵權行為。

高等法院審結指出，新竹馬偕雇用洪、李醫師本應負起連帶賠償責任，衡量葉女現已成為植物人，喪失全部工作能力，加總其勞動能力減損、退休金損害、醫藥費、看護費以及精神慰撫金，總額需賠償1898萬5141元，另家屬3人則各100萬元，總計2198萬逾元。

(中時新聞網)