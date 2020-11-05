台鐵今（5）日早上8時許，潮州開往基隆112次自強號，於後壁=南靖間西正線加田村平交道（K308+517），因一公路轎車侵入平交道遭撞及，目前暫無人員受傷，後壁=南靖間列車一度改以東正線單線雙向行車，經路警蒐證處理於9時許放行，路線恢復雙線正常行駛，此次事故影響9列次、207分、旅客約1760人。

台鐵驚傳一轎車闖入平交道，目前北上列車均有延誤。（圖／截自台鐵App）

(中時新聞網)