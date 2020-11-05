轎車闖入平交道遭撞 台鐵後壁=南靖上下行延誤 09:002020/11/05 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵潮州開往基隆自強號今早經傳一轎車闖入平交道，所幸並無造成任何人員傷亡。（圖／台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵今（5）日早上8時許，潮州開往基隆112次自強號，於後壁=南靖間西正線加田村平交道（K308+517），因一公路轎車侵入平交道遭撞及，目前暫無人員受傷，後壁=南靖間列車一度改以東正線單線雙向行車，經路警蒐證處理於9時許放行，路線恢復雙線正常行駛，此次事故影響9列次、207分、旅客約1760人。 台鐵驚傳一轎車闖入平交道，目前北上列車均有延誤。（圖／截自台鐵App） (中時新聞網) #台鐵 #轎車 #後壁 #平交道 #南靖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3寶山段南下5車連環撞 轎車卡連結車底衝出邊坡1死2傷 09:462020/11/03 社會 大安捷運站開槍男 假冒刑警亂停車還嗆聲 12:432020/11/02 社會 最美區間車首試車就落漆 台鐵局查明原因中 18:322020/11/03 生活 試車傳異常 最美區間車失色 04:102020/11/04 生活新聞 玉里小轎車疑墜大排 600公尺外尋獲車主遺體 21:472020/11/04 社會 新車試車就出問題 交通部：及早發現改善就好 11:292020/11/04 財經 裕日車新Sentra首月銷3千輛 延續熱潮早鳥優惠延長 09:102020/11/04 財經 官兵變家僕1／後指部少將參謀長派下屬接送妻兒 士官兵淪長工 07:112020/11/04 社會 台鐵便道路燈不亮惹議 黃偉哲親自視察 21:132020/11/02 生活 避免通報錯漏 台鐵擬開發巡軌通報App 14:252020/10/31 生活 生活熱門新聞 中壢車站「24歲少女」坐路邊乞討至少1年 身分曝光 - 生活 為歡慶川普連任「發200片雞排」 選情一夜逆轉他哭了 - 生活 自助餐為何都這麼貴？老饕曝「關鍵菜色」：錢包不夠深別夾 - 生活 好市多購物不用再帶卡！App大改版 網驚：超猛 - 生活 閃電颱風變強 暴風圈擴大 氣象局：不排除發陸警 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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