無畏新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，台北市旅館飯店至今更處在水深火熱之中，2014年投資經營「雀客旅店CHECK Inn」的王品集團創辦人戴勝益長子戴東杰危機入市、逆勢投資，承租台北市中正區襄陽路的小型旅館，投資改裝智能旅店，並將掛上「雀客旅店CHECK Inn」二館招牌，目前加緊趕工中，預計於11月下旬正式營運。

受疫情影響、加上邊境管制、國門不開，台北市旅館飯店住房急凍，10月後安心旅遊補助截止、薪資補貼亦結束，北市旅館叫苦連天，不少業者因「看不到明天」，準備退場熄燈，雀客旅客選在此時機點逆勢拓點，原因為何？以及如何度過這段「飯店業黑暗期」？，是市場關注焦點。

據了解，戴東杰逆勢投資主要是長遠看好台灣觀光後市，加上經疫情洗禮後「房租讓人心動」，經詳細評估盤算後，因此決定出手承租，租期則為9年。

位在台北市襄陽路上、鄰近228公園的雀客旅店CHECK Inn二館為10層樓建築，有100間客房、客房坪數4至7坪不等，一樓並有一餐廳，原業主經營才3年，裝潢設備很新，戴東杰承租接手後並不需要花太多錢改裝，這也是其決定承租主要原因。

雀客旅店CHECK Inn二館客房訂價為6500元，但時值防疫期間，改裝完工並營運後將比照松江路本館先做防疫旅館，目前規畫房價約為2700元左右。至於一樓餐廳，則規畫外租給餐飲業者，雀客旅店CHECK Inn二館只收租金。

位在台北松江路的雀客旅店CHECK Inn本館2014年開幕，原為商辦「文彬大樓」，戴東杰在愛子心切的父親戴勝益贊助下，成立「雀客旅館公司」承租該大樓地下4層、地上13層，改建為有65間客房的時尚風格設計旅店。2019年平均房價2800元、住房率82%。受疫情影響，今年8月28日申請作為防疫旅館，依房型不同，房價分2500元、3000元與3500元三個等級，10月住房率80%，惟進入11月後訂房減緩。

疫情期間，雀客旅館為尋找出路，與智能旅館開路先鋒台中敦謙公司策略結盟、交叉持股，本來由敦謙提供IT智能規畫與硬體設備，雀客提供軟體服務。雀客旅館松江本館已改為自助Check in智能旅館，二館也作如此規畫改裝，客人可以自助Check in。

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