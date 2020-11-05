現代人對「白馬王子」的定義有點變化，愛情之外，口袋也要夠深，有錢有勢的富二代最受追捧，看著女星、網紅嫁入豪門，總被欣羨讚美夢成真，但豪門似乎也不是這麼好進，嫁給富二代的王思佳，昨(11/4)就親上火線，揭曉謎底，被讚說得相當中肯。

以性感冶豔外型及直率大膽作風聞名的王思佳，2016年公開婚訊，嫁給圈外人老公，新郎來頭不小，是美籍華人富二代Joe Ho，用2.5克拉鑽戒跟王思佳求婚，結婚時則送上環狀小碎鑽戒，在W Hotel席開30桌，算一算光婚禮就花了200萬，因此王思佳被認為嫁入了豪門。

王思佳昨在IG貼文，表示很多網友問她「如何嫁豪門？」，她給出個人見解，表示如果自己不是熱門，「起碼也要像我一樣是個冷門，如果什麼門都不是，那真的無門」，強調「想進什麼門，自己要先自成一門」，開放大家在留言處討論。

而王思佳一席「豪門論」，釣出了淡出演藝圈已多時、相傳嫁豪門生下子嗣過著富裕生活的閨蜜錢帥君，搞笑回應：「我鎖門」，粉絲們也紛紛給出創意答案，但覺得王思佳所說的雖然有點搞笑成分，但內容其實相當真實也相當犀利殘酷，直呼：「實在是很明智的建議」。

(中時新聞網)