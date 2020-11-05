全球互聯網口述歷史（OHI）發起人、浙江傳媒學院互聯網與社會研究院院長方興東5日在陸媒《環球時報》撰文指出，美媒報導美國政府正在說服開發中國家不使用中國電信設備，並稱要為使用華盛頓認為「更安全」的替代選擇提供經濟援助。此舉顯示美國對中國高科技的封堵，開始從過去的歐洲以及其他主要盟友擴大到更多國家和地區。

方興東表示，美國變本加厲遏制中國科技崛起。從狙擊中興、華為再到霸凌抖音、大疆等，美國政府遏制中國高科技崛起的戰略布局已經全面展現。這場政治強力干預全球高科技產業的遊戲，不會簡單鳴金收兵，在相當長時間內還會繼續變本加厲。

文章稱，美國發動科技戰的理由都是莫須有的，實質都是不擇手段地維護美國在高科技領域的壟斷性霸權地位，維護美國繼續監控其他國家的獨家能力。不要低估市場的決定性作用。中美科技戰打到今天，中企應該已有一些全新的認知：首先，華為的遭遇不會是個案。每個擁抱全球化、希望實現技術引領的中國企業甚至其他國家企業都可能成為下一個華為。不要心存僥倖，更不要有隔岸觀火的心態。其次，相關企業面對的將是全球最強大也最霸道的政府。第三，要把這種政治障礙視為中企參與全球化必要的洗禮。

方興東表示，從另一個角度來看，形勢的變化也暴露出中國企業全球化路上的一個軟肋：單打獨鬥。縱觀在華歐美企業，始終有各種商會、協會和行業組織活躍在產業、社會和政府之間，各國政府把本國企業在華利益當做重要工作重點。這是一國企業深度參與全球化時的重要「基礎設施」，也是中國企業長期缺失甚至缺乏基本意識的短板。

文章強調，構建全球化「新基建」刻不容緩。事實上，中方已意識到要從國家體系構建方面保障海外發展利益的重要性，其中也包括保障出海中企的利益。但這同時也意味著企業之間要攜手構建支撐系統，形成共建共用的公共產品。真正的抱團需要構建常態化、制度化的行業基礎設施，將社會性和公共性的事務作為必要的工作內容。

方興東認為，新形勢下，中國企業全球化必須具備新的思維，必須亡羊補牢，齊心展開全球化道路的「新基建」，構建立足長遠維護企業和產業利益的「新型基礎設施」。企業需要強大的競爭力，還需強大的外部基礎設施，只有雙管齊下才能避免被美國政府輕易「圍獵」。

(中時 )