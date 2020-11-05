輕度颱風閃電逐漸靠近，氣象局5日上午發布閃電颱風的海上颱風警報，由於颱風逐漸靠近台灣，暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，預估對巴士海峽構成威脅，且未來可能有增強及偏北的趨勢，對於東半部地區及恆春半島需要嚴加戒備。

氣象局預報員林伯東指出，5日8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約670公里之處，以每小時25轉19公里速度，向西進行，預計周五一整天是最靠近台灣的時候，若颱風路徑持續偏北，不排除發布陸上颱風警報。

林伯東指出，預估閃電颱風未來會持續通過巴士海峽，並且有逐漸偏北的趨勢，強度及影響範圍也會擴大，並隨著颱風靠近，降雨會集中在北部及東半部地區，台東及恆春半島會有局部大雨，南部地區會有降雨，不過雨勢不明顯。

至於颱風影響對大時間點，氣象局預估，周五一整天將是關鍵期，週六會逐漸遠離進入東沙島海面，提醒民眾非必要不要前往海邊活動。

(工商 )