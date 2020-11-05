電子零組件廠—信邦(3023)自結10月合併營收為20.03億元，較9月20.53億元減少2.43%，但仍是單月歷史次高；儘管第4季進入傳統淡季，信邦第4季業績將較第3季下滑，但信邦預估，第4季有機會較去年同期兩位數成長。

受到十一長假影響，信邦10月合併營收20.03億元，月減2.43%，年成長40.94%，累計前10月合併營收為177.83億元，較去年同期成長14.86%。

信邦表示，雖然10月因十一假期工作天數減少無法再創單月歷史新高，但假期後客戶端需求不變，單月合併營收維持在20億元之上，創下單月歷史次高及歷年同期新高。

就終端應用來看，受惠於電動車及傳統汽車需求回溫、手機新機上市及其配件需求，10月汽車產品銷售較9月成長13.68%，通訊及電子週邊產品10月銷售較9月成長6.85%；MAGIC 5大產業10月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長19.37%、汽車產業成長60.13%、綠能及節能產業成長67.60%、工業應用產業成長18.55%、通訊及電子周邊產業成長41.78%；累計前10月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長21.35%、汽車產業成長7.24%、綠能及節能產業成長24.11%、工業應用產業成長9.58%、通訊及電子週邊產業成長11.01%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收75.50%；連接器及零組件銷售佔24.50%。

若以產業別銷售分析，綠能及節能產業佔信邦營收29.85%；工業應用產業佔26.66%；通訊及電子周邊產業佔合併營收25.95%；醫療及健康照護產業佔9.64%；汽車產業佔7.9%。

信邦第3季合併營收58.98億元，營業淨利8.07億元，稅後盈餘6.21億元，均創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.67元；累計前3季合併營收156.7億元，營業淨利20.36億元，稅後盈餘為16.56億元，亦同步創下歷年同期新高，每股盈餘7.11元。

信邦因順利拿下美國電商大廠無人機的線束訂單，目前已開始小量出貨，且今年無客戶將第4季需求提前至第3季出貨情形，第4季營運可望淡季不淡，信邦表示，依據客戶端的需求，第4季出貨有機會接近第2季出貨金額，並可望較去年同期成長兩位數。

(時報資訊)