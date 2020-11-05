光學元件廠—亞光(3019)及佳凌(4976)前3季財報出爐，其中亞光因廠區生產逐漸恢復正常，第3季稅後盈餘1.87億元，為去年第3季以來單季新高，累計前3季每股盈餘為0.85元；佳凌受惠於車市回溫，單季稅後盈餘1013萬元，不僅順利轉虧為盈，亦是107年第3季以來單季新高，累計前3季每股淨損略降至0.58元。

全球新冠肺炎疫情蔓延，亞光現有的台灣、大陸東莞、菲律賓及緬甸4個廠區，僅有台灣廠區生產正常未受疫情影響，致使亞光前3季整體營運受到不小的衝擊，不過亞光努力進行廠區生產調配，營運自第2季回穩，在傳統旺季來臨下，亞光第3季合併營收回升至45.62億元，季成長17.55%，營業毛利為9.93億元，季增32.05%，單季合併毛利率為21.77%，季增2.39個百分點，營業淨利為4.22億元，季增52.35%，稅後盈餘為1.87億元，季增11.67%，為去年第3季以來單季新高，累計前3季合併營收為113.66億元，營業毛利為21.38億元，營業淨利為6.12億元，稅前盈餘為6.28億元，稅後盈餘為2.39億元，每股盈餘為0.85元。

近期緬甸仰光省因疫情嚴重於9月底進行封城，亞光位於仰光工廠亦因封城停工防疫，所幸亞光近幾年擴大位於緬甸北部眉苗廠區生產規模，目前「眉苗廠區」生產正常，且公司已調整生產排配至中國廠區協助生產，確保出貨順暢，可望降低疫情對公司整體營運的影響。

受全球新冠肺炎疫情重創的全球車市在下半年開始回穩，各大車廠加速復工重啟拉貨，讓佳凌營運擺脫第2季谷底，在客戶訂單湧入下，佳凌第3季合併營收為4.15億元，季增82.02%，營業毛利為4224萬元，單季合併毛利率為10.18%，季增17.09%，年增7.87個百分點，稅後盈餘為1013萬元，單季每股盈餘為0.09元；累計前3季合併營收為8.65億元，年減11.28%，營業毛利為1443萬元，合併毛利率為1.67%，年減4.43個百分點，稅後虧損為6624萬元，每股淨損為0.58元。

在客戶訂單強勁下，佳凌預估，第4季有機會比第3季好，下半年營收將較上半年成長40%以上，未來兩年車載鏡頭年成長幅度都有30%。

為提升自動化生產能力，佳凌也擴大資本支出，預估明年資本支出5億元到6億元，包括：自動化設備投資，以迎接2022年後大爆發的車載鏡頭商機。

(時報資訊)