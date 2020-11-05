蔡正元臉書。

美國總統大選一夜之間風雲變色，拜登在昨晚一口氣奪下兩州，選舉人票進入聽牌局，現任總統川普連任之路岌岌可危；而蔡英文政府在川普任內宣布開放美國帶有萊克多巴胺的豬肉進口，聲稱能「換取更高的國際貿易定位」，如今眼見川普恐下台，台美FTA卻連談都還沒開始談，這讓前立委蔡正元不禁在臉書上感嘆：台灣人瘦肉精都白吃了！

蔡正元指出，美國瘦肉精豬肉產業鍊上中下游，從牧場到出口商，都是美國農業州的選票，也就是瘦肉精州的選票，都是川普要爭取的選票；台灣有綠大官為了幫川普助選，拉攏瘦肉精豬肉州的選票，硬要在美國大選前蠻橫的要台灣人吃瘦肉精。

但是現在川普連任選情岌岌可危。蔡正元表示，川普若沒有連任，台灣人吃了瘦肉精又得罪了拜登，台灣人就真的是賠了夫人又折兵！

台灣這令人悲哀的結局，引來許多網友在該文留言討論，表示「就有人急著壓寶，可憐啊」、「拒絕吃瘦肉精！」、「等結果出來再來看看綠色官員要怎麼收拾」、「武器錢也繳了，毒牛也要吃了…獻完了身，恩客掛了」、「可憐又無奈的老百姓們」、「大官也就算了，至少有撈到好處，廣大的綠色民眾，才是無可救藥」。

(中時新聞網)