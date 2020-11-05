美國總統大選開票迄今，民主黨候選人拜登選舉人票大幅領先美國總統川普，台股加權指數5日開在12,878.01點，台積電（2330）、聯電（2303）股價早盤股價翻黑，壓抑指數漲幅收歛。

美國總統大選戰況激烈，川普、拜登在關鍵搖擺州呈現緊張拉鋸戰，目前以拜登的領先幅度較大，可能贏得270張過半選舉人票、從而入主白宮。

道瓊工業平均指數11月4日上漲1.34％（367.63點）、收27,847.66點，創10月23日以來收盤新高。

那斯達克指數跳空大漲3.85％（430.21點）、收11,590.78點。費城導體指數大漲3.54％（81.49點）、收2,384.22點

元富投顧指出，如果美國總統人選在這兩天很快產生，則美國股市恢復多頭格局的機會很大，也將帶動全球股市反彈，尤其台股影響最直接，大盤站回季線12,800點上，買盤再歸隊，指數將再一次挑戰13,000大關，而大型電子股也將有機會展開反彈，下檔12,700點成了支撐，短期震盪逢低布局，偏多操作。

(工商 )