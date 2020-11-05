根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞5日報導，鵜鶘目前已把當家後衛哈勒戴擺上交易檯面，等待其他球隊提出交易方案爭搶，除了考慮用「英雄哥」赫羅當作交易籌碼的熱火，包含籃網、金塊、獨行俠等具備下季爭冠實力球隊也想搶。

在「一眉哥」安東尼戴維斯去年夏天跳槽湖人後，哈勒戴成為鵜鶘的進攻核心，上季場均可拿19.1分、6.7助攻與4.8籃板，不過鵜鶘早已宣告進入重建期，未來將是圍繞著去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森重建，哈勒戴繼續留下機率不大。

可是哈勒戴在2017年夏天跟鵜鶘完成5年1.26億美元續約，最快要到明年夏天才可跳脫合約成為自由球員，他在下個球季仍領2613萬美元年薪，鵜鶘唯一可以把他「請走」方式，就是等待其他球隊提出交易，藉以換回選秀權或新星。

其實不僅熱火可以找來哈勒戴，跟吉米巴特勒、阿德巴約等球星組成全新三巨頭，籃網同樣需要這名可打雙能衛的好手，跟杜蘭特、厄文組成三巨頭，問題還是下個球季薪資空間恐將縮減的當前，無論熱火或籃網會願意砸錢這麼做嗎？

(中時 )