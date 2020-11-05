今年第20號輕度颱風閃電今(5)日上午8時中心位置在在鵝鑒鼻東南東方約670公里之處，目前正逐漸往巴士海峽移動，由於通過巴士海峽後路徑仍有逐漸偏北趨勢，若持續偏北不排除發布陸上颱風警報。

因應「閃電」開始對巴士海峽構成威脅，今早8時30分氣象局發布海上颱風警報，並於今早召開記者會說明。

氣象局預報員林伯東表示，以移動路徑來看，明(6)日整天是最靠近台灣的時間點，預測明(6)日上午8時的中心位置會在鵝鑾鼻東南方約190公里之處，強度有逐漸增強趨勢，預計可達輕颱上限。

根據模擬結果顯示，通過巴士海峽後路徑仍有偏北趨勢，若持續偏北將不排除發布陸上颱風警報。

由於其暴風圈正逐漸朝巴士海峽接近，將對巴士海峽構成威脅，巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

雨勢方面，目前降雨量雖然不是很明顯，但隨著颱風靠近，東半部將逐漸有下雨現象，明天台東、恆春半島將有局部性大雨甚至豪雨出現，提醒民眾多加留意，南部降雨則不明顯。

台灣東部、東南部(含蘭嶼，綠島)，恆春半島、中部以北沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；明天恆春半島一帶更有10-11級強陣風機率，前往海邊活動請注意安全。

(中時 )