華爾街預期最糟的大選結局、即無法產生明確贏家發生了，但周三美股４大指數均暴漲，那斯達克、費城半導體漲幅更逼近4%，道瓊工業指數也一度漲逾700點，曾準確預測過今年3月股災的分析師們指出，共和黨仍有望控制參議院，分裂政府使得拜登(Joe Biden)對企業加稅承諾可能無法實現是主因。

選舉無法明朗表示新紓困法案會繼續難產，新的政策方向也無法預期，但市場原本預期的民主黨橫掃總統與國會2院完全執政「藍色浪潮」並未出現，雖然造成財政刺激措施可能無法輕易出爐，卻也將市場對拜登最大憂慮加稅政策降低。

拜登是歷年最敢明確說出要加稅的候選人，而且態度似乎十分堅定，他主張把川普(Donald Trump)調低到21%的企業稅率提升到28%，同時提高富人稅，但共和黨所控制參院雖可能迫於民意壓力不得不放行民主黨版紓困法案，卻有充分理由和民意基礎可以擋下加稅政策。

跨國獨立投資銀行Stifel股票策略主管本尼斯特(Barry Bannister)說：「分裂政府代表加稅不再是檯面上選項，而加稅可能使標普500成分股企業明年EPS(每股盈餘)減少10%。投資人似乎對共和黨繼續掌控參院和不會加稅的前瞻感到滿意，他們知道就算財政刺激晚點到，也能指望Fed(聯準會)採取行動支撐資產價格。」

他還表示，不論川普或拜登都是擴大公共支出的信徒，所以新的財政刺激關鍵不是白宮誰當家，而取決於參議院，而參議院的共和黨人一直反對更大規模刺激，不只反對民主黨版本，甚至連川普的版本也不接受，因此新紓困法案可能要等上比預期久的時間。本尼斯特稱，明年春季就可看到標普500漲至3800點關卡，該指數周三收3443.44點。

基金與海外市場投資專門公司CFRA首席策略師斯多沃(Sam Stovall)認為市場預期民主黨不可能如願加稅核對科技巨頭實施新的監管措施：「無論誰入主白宮，股市都是多頭，只是原因和類股不同，如果監管與分拆威脅降低，有利科技股；如果政府推出大規模財政刺激和擴大基礎建設支出，工業股和原物料股會受惠。」

摩根大通(J. P Morgan)全球市場負責人羅赫堡(Troy Rohrbaugh)稱周三只是正常而忙碌的一天，美股並未比上次大選、英國脫歐，還有今年3月股災時期交投更熱，「市場一直很有條理，或許大選結果不確定會使某些客戶觀望，但不管從運作或風險來看，華爾街沒有任何異常，當然仍然未來取決於消息面的變化。」

(中時新聞網)