2016年蘋果AirPods讓TWS(無線藍芽耳機)一詞在全球市場初試啼聲，也讓近2~3年TWS成為消費性電子產業的超紅人氣王，儘管今年上半年全球因為疫情，減緩了消費性電子商品市場的熱度，但下半年起TWS已經陸續嗅到回溫的訊號，台系電聲元件大廠美律(2439)、IC設計晶片廠瑞昱(2379)、原相(3227)等多家大廠也早已練功多年，其中被點名最具爆發性的成長市場莫過於「品牌手機大廠的TWS」，隨著多數智慧機悄悄拿下3.5mm耳機孔，TWS將引爆出一股無「線」大商機!

蘋果往往是消費性電子產業的先知鳥，自從蘋果在2016年推出AirPods開始，TWS(無線藍芽耳機)產業就開始被注意到，到2018年、2019年在耳機大廠加上非蘋智慧機品牌陸續跟上下，更一下子躍升為產業當紅炸子雞，但由於2020年全球遭到新冠肺炎肆虐，衝擊終端消費市場，使得TWS的預期爆發往後遞延，但自今年下半年起，市場已經陸續浮現回溫商機。

TWS一般來說可以分為三大領域，分別為陸系低階白牌、耳機品牌產品和智慧型手機品牌，而其中成長空間最大的莫過於智慧型手機品牌，由於目前越來越多數的智慧機選擇取消3.5mm耳機孔，包括非蘋手機大廠三星、Sony、小米、華為、OPPO等紛紛搶進此商機大餅，全球智慧型手機總量逾50億支，相對目前的TWS數量，滲透率不到1成，換而言之，TWS搭配智慧機的成長空間依舊很巨大，另外，專家也點出，以使用經驗來看，TWS容易出現丟失狀況，因此，長線出貨量更有可能比智慧手機的每年14億支的需求量更大，以 目前TWS年出貨量不到1億套來看，後續大有可為。

談到未來TWS趨勢，美律總裁黃朝豊就認為，後續TWS產業來說，勢必會走向更多功能，但隨著功能的增加，電池要大、IC晶片也要多，只是回歸基本，還是要讓使用者可以戴得久，所以就必須將所有零件縮小，一旦如此，單價就會高，製程就需要系統級封裝SiP，目前中高階的產品才會用SiP，歐美客戶若定位在中高階機款，都會走向SiP。

所謂的SiP，就是因為封裝業務運用到許多異質整合技術，SiP可說是當中重要的技術主軸，隨著電子產品的功能越多、電池容量越大，但相對的也對同時要求輕薄下，在封裝技術上走向SiP就為必然的過程，相信這將是後續重要的趨勢之一。黃朝豊也說，以美律(2439)來說，目前手中有4個案子導入SiP的TWS案子，第一個非蘋陣營的產品會在明年第一季或是第二季上市，其餘也會陸續導入量產，未來會持續成長，這也是美律與環旭合作的最大主因，美律負責組裝TWS、環旭則負責SIP製造，讓美律導入SiP封裝技術的TWS可以在最快的時間內上市。

TWS概念股除耳機大廠外，IC設計晶片廠也是獲點名的亮點族群，包括藍芽晶片廠聯發科(2454)、瑞昱(2379)、原相(3227)，微控制器廠盛群(6202)、新唐(4919)，此外還有微機電系統(MEMS)麥克風鈺太(6679)等，上述個股中，又以瑞昱對於TWS布局最深，其手中訂單囊括80%非蘋陣營的TWS市占率，由於非蘋陣營以大陸市場為大最宗，研調數據顯示，大陸市場2020年大陸TWS銷售量將超過3000萬套，且因為全球受到新冠疫情衝擊，TWS市場也同樣遭受打擊，故2020年市場銷售規模成長將減緩，但基於整體市場仍位於初步發展階段，所以對於銷售量仍將維持正向增長。

(時報資訊)