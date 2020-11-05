在蘋果的AirPods登高一呼下，TWS(無線藍牙耳機)成為近2~3年來消費性電子顯學，在2019年的TWS耳機市場中，蘋果的AirPods就以5870萬套銷量笑納全球TWS王，市場份額占比54.4%，且隨著藍牙5.0的出現，解決TWS的傳輸、耗電問題，研調機構就預估TWS今年成長率達52.9%，且明年也將持續有雙位數的大幅度，一旦嗅到商機，就將吸引廠商重兵進駐。

市場一旦有商機，就會成為兵家必爭之地，TWS當然也不例外，在市場競爭激烈下，2019年第三季時TWS晶片的ASP曾一度下跌逾2成，讓均價跌落到約1.5美元左右，所幸2019年10月蘋果再度出招，在Air Pods Pro中導入ANC(自動降噪)功能，ANC瞬間也成為TWS的「殺手(金間)」功能，可以預見的是，非蘋陣營將接連跟進，一旦加入ANC後，將明顯拉升ASP，以瑞昱來說，逾8成TWS客均為知名品牌，客戶採用ANC意願高，自今年第二季起搭載ANC的TWS晶片出貨就開始升溫，不僅可以有助產品維持銷售單價，對自家毛利率也會有正向貢獻。

瑞昱TWS儘管今年上半年受到疫情衝擊消費性電子，但第三季開始就非常穩定成長，且會延續到第四季以及明年，現階段這波需求尤其來自於大陸電商的需求，但目前普遍都不具備ANC(自動降噪音)，瑞昱也觀察到，明年已經很多案子都選擇具ANC功能得，一但具備ANC，不論是終端、半導體元件等價差均為2倍以上，故相信隨著市場回溫，也吸引更多競爭者進入。

MEMS廠鈺太(6679)就看好，5G將帶動TWS市場活動，TWS耳機在搭配5G智慧型手機下，一套耳機需要搭載4顆A-MIC，據悉，華為的TWS就是採用鈺太的D-MIC(數位麥克風)，一耳需要2顆，也就是說，一套耳機產品需要4顆，今年9月已經開始出貨，另外，鈺太也看好，在TWS耳機陸續導入ANC功能後，將支撐麥克風的用量以及產品單價，目前鈺太入列高通、瑞昱等主經片商的參考設計名單，該貢獻預計在2021年浮現。

TWS耳機具有高成長性，且預計將會和5G浪潮同步升起，隨著5G帶來的換機潮，更多智慧機取消了3.5mm的耳機孔，並支援藍牙5.0版本，藍牙5.0傳輸速率是藍牙4.0的2倍，傳送速度達到2Mbps，可以滿足FLAC、WAV等無損音樂格式的播放需求，故TWS耳機代替有線耳機的需求也會持續增多，加上後續隨著技術更加成熟以及產業鏈漸趨完善，TWS假以時日有機會取代有線耳機，成為用戶工作生活的必備品，這一股無「線」淘金熱，也將在消費性電子業持續被炒熱。

另一方面，隨著用戶的普及，為TWS可望向客製化、個人化定制服務，包括針對個人體徵、使用特性，完成而產品外形、材質等個性定制，還可以內含聽力輔助、心率檢測等健康協助工具也有望逐步得到實現輔助，都將一步步實現，預計多元化、個人化的競爭也將成為市場後續佈局重心。

(時報資訊)