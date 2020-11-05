交通部觀光局長張錫聰4日偕同台灣觀光協會會長葉菊蘭，與日本山口縣知事村岡嗣政進行線上三方會談，就未來雙方合作交流等交換意見，盼在邊境開放旅遊重啟後，即能加速恢復日本來台市場規模。

觀光局表示，此次為續6月30日與日本三重縣知事鈴木英敬、8月18日與香川縣知事濱田惠造、9月2日與岐阜縣知事古田肇後，台日雙方第4次舉辦線上會談，盼藉此維繫日本關注台灣交流溫度，並及早部署為疫後重啟旅遊時，加速恢復日本來台旅遊規模。

台灣與日本互為國際旅遊市場重要夥伴，去年互訪達708萬人次、居全球市場之冠。觀光局秉持「台日共好、共創雙贏」目標，積極與日本各地方政府建立關係，並透過共通題材連結合作，亦鼓勵日本青年學子來台教育旅行，讓台日友好情誼向下紮根、並能傳承永續。

位於日本本州最西端的山口縣向以首相輩出聞名，前首相安倍晉三即出身該縣。村岡嗣政特別感謝台灣在疫情期間贈送口罩及護目鏡等，為讓大家了解山口縣因應疫情的準備，特別安排觀光景點現場直播，期盼疫後早日恢復雙向往來。

此次線上三方會談針對疫情觀光現況、加強疫後合作交流等交換意見。張錫聰強調，未來必須再深化台日雙方觀光、教育旅行等方面合作，期盼邊境開放後能讓山口縣民將台灣列為首選旅遊目的地，同時邀請來台參加「2021台灣燈會in新竹」。

葉菊蘭則表達，台灣各項防疫措施良好，日前甫圓滿舉辦疫後全球規模最大的「ITF台北國際旅展」。且據調查顯示，台日互為疫後民眾選擇前往的首選旅遊國家，相信透過此次視訊交流，未來將有許多台灣民眾前往山口縣體驗美景與美食。

全球新冠肺炎疫情仍嚴峻，各國邊境管制迄未解封。觀光局表示，將持續運用數位、網路或實體通路，在各客源市場宣傳推廣台灣觀光與國際交流合作等工作，讓台灣觀光品牌的曝光與熱度不間斷，提前部署疫後國際旅客來台市場。

(時報資訊)