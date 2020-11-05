受惠於旺季來臨，散熱模組廠—雙鴻(3324)第3季營業淨利4.77億元，季增4.38%，不過受到匯損影響，稅後盈餘為3.35億元，季減4.56%，單季每股盈餘為3.88元，累計前3季每股盈餘為9.66元，由於客戶訂單依舊強勁，雙鴻預估，第4季營運可望與第3季差不多。

NB、VGA等產品需求暢旺，且伺服器等出貨維持水準，讓雙鴻第3季業績在旺季不太旺及新台幣兌美元急升等不利因素下仍衝出佳績，雙鴻第3季合併營收為33.61億元，季增12.52%，創下單季歷史新高，營業毛利為7.74億元，季增11.21%，單季合併毛利率為23.04%，營業淨利為4.77億元，季增4.38%，受到匯兌損失約6000萬元影響，單季稅後盈餘為3.35億元，季減4.56%，單季每股盈餘為3.88元；累計前3季合併營收為85.91億元，年成長15.16%，營業毛利為18.54億元，年成長17.8%，合併毛利率為21.58%，年增0.48個百分點，營業淨利為11.1億元，年成長21.98%，稅後盈餘為8.29億元，年成長10.24%，每股盈餘為9.66元。

展望第4季，雙鴻表示，NB及VGA客戶需求依舊強勁，其他產品也持穩，預估本季營運可望與第3季差不多，如無意外，全年業績可望超越去年。

雙鴻發行國內第4次無擔保轉換公司債於11月4日完成訂價，公司債轉換價格訂為每股235元，轉換溢價率107.15%，募得資金將用於償還銀行借款、充實營運資金。

(時報資訊)