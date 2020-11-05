真心換絕情！一名男網友日前在網路痛訴，他交往4年的女友是位單親媽媽、有三個小孩，兩人經過一番波折才讓家裡接受，如今已準備結婚，不料女友暑假時去兼差做了酒促小酒，就和「恩客」在一起，讓他戴了一頂綠帽，他不留情面地寫下「小王我只能祝福你以後不會被再綠一次」。

該網友在在臉書專頁「靠北女友」發文表示，他已經和女友交往4年、論及婚嫁，且因為女方曾離過婚、生過3個小孩，當初交往時受到父母反對，但兩人都撐了過來，沒想到今年暑假期間，女方跑去兼差當酒促小姐，沒想到認識了一名「恩客」，因此背叛了他。

該網友難過表示，「我們交往四年，居然輸給一個剛認識沒多久的恩客，我女友對他心動了，到底是為什麼」還指出兩人都已經準備好要結婚，「妳卻跑了...」，文章最後原PO也祝福這名恩客「小王我只能祝福你以後不會被再綠一次」。

文章一發表，許多網友都留言表示「真愛！離過婚、生3個小孩都接受」、「是跟離婚有沒有小孩都沒有關係，今天她單身她一樣會綠你」、「別擔心，很快就會再跑回來找你的」、「老天眷顧你，在結婚之前看清」。

(中時新聞網)