川普要求威斯康辛州重新計票

美國總統川普面對民主黨候選人拜登的選舉人票領先，不斷邁進當選所需的270張選舉人票門檻，已經要求在關鍵的威康辛州重新計票。

據《紐約郵報》（New York Post）4日報導，雖然各州的計票不同，但在威斯康辛州，只要候選人的得票率差距在1％內，就能要求重新計票。然而，要求重新計票必須在計票結果公布後的一個工作日內提出。

或許最為人所知的，就是2000年時，小布希只在佛州領先高爾537票，後來重新計票，結果最高法院裁決，計票必須在規定的期限內停止。

而重新計票的費用要由誰來付呢？按照全美州議會聯合會議（National Conference of State Legislatures）規定，候選人雖然能要求重新計票，但必須押保證金。要是重新計票翻轉選舉結果，這保證金就會歸還候選人。不過，要是重新計票並未改變結果，那候選人就必須支付多數相關費用。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，川普陣營必須支付全州的重新計票費，而這預料約達300萬美元（近9000萬台幣）。而川普陣營已開始向支持者發出募款電郵，要求他們為白宮的法律戰捐出現金。

事實上，2016年時，綠黨候選人史坦（Jill Stein）也曾要求在威斯康辛，密西根和賓州等「鐵鏽帶」（Rust Belt）州要求重新計票，結果只有威州同意。然而，結果卻出人意料，川普拜重新計票之賜，又多贏了民主黨對手希拉蕊131票。

(中時新聞網)