看來獨行俠老闆庫班今年冬天說什麼也想搶來巫師後衛畢爾！根據《SI》記者麥克費許5日爆料，目前庫班制訂了所謂的「核心冬天」計畫，就是想要找來一名好手來跟東契奇、波爾金吉斯組成三巨頭，庫班甚至點名畢爾是他心中最佳人選。

光看畢爾上季個人數據，平均每場可拿30.5分、6.1助攻與4.2籃板，竟然沒有入選今年全明星賽或拿到任何一個年度獎項，要怪的話就只能怪罪畢爾待在戰績太爛的巫師，畢爾也不只一次公開放話，強調自己沒進全明星賽或得獎很不公平。

儘管獨行俠上季無奈止步季後賽首輪，庫班卻早就看出東契奇有望成為下個球季年度MVP熱門人選之一，只要波爾金吉斯保持健康狀態，獨行俠就差一名得分好手加入，就可補足原本最欠缺的漏洞，找來畢爾確實是個很不錯的選擇。

問題是畢爾不僅還跟巫師有著合約，最近更不只一次公開強調想要繼續留在華盛頓打球的決心，獨行俠想要挖來畢爾，就必須提出讓巫師無法拒絕的優渥交易條件才行，畢竟巫師早就考慮進入重建期，接下來就看他們是否願意割捨畢爾了。

(中時 )