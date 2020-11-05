長榮大學馬來西亞籍女大生遭凶嫌梁育誌性侵勒斃案，卻傳出警涉及吃案疑雲。警政署長陳家欽今天到立院司法法制委員會備詢，媒體詢問是否有吃案？陳家欽強調，這絕對不可能，這幾年來匿報刑案狀況少非常多，員警難免訓練不足，會有點瑕疵，「我相信員警不會匿報刑案。」

陳家欽表示，警察對於受理民眾的報案，一向具有很嚴厲的規定，絕對不能有匿報刑案的情形，如果有，也一定有相當的懲處，「這次我再嚴厲要求，如果有，相關要調離職務。」

對於外界質疑相關警察主官的懲處只是「大風吹」，陳家欽表示，分局長是外勤主管，發生重大責任調內勤，他已經受到嚴厲的處分。

國民黨立委李貴敏質疑這些懲處是「政治佈局」，陳家欽也解釋「絕對沒有考慮政治因素」。陳家欽也說，這次沒處分基層，都是處分幹部，「警察機關沒做好我勇於承擔負起責任」，雖然個案讓民心不安，但同仁努力投入奉獻拜託不要抹滅。

(中時 )