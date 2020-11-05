聯發科(2454)傳出大陸行動晶片市場又有新敵，三星有意搶食龐大5G升級的AP(行動晶片)市場，惟目前聯發科在大陸市場穩定成長，加上非行動晶片領域也握有明顯動能，故法人也看好聯發科2021年營運續俏，有實力挑戰大賺3個股本，聯發科今持穩開高走高，上漲逾1.5%。

聯發科目前在大陸行動晶片市場坐二望一，由於美國對中芯祭出制裁，恐衝擊到高通到明年第一季以前得PMIC(電源管理IC)供給，進而影響到行動晶片出貨，更有消息傳出，高通建議客戶在低階處理器上，轉向聯發科採購。

有鑑於大陸5G換機市場蓬勃，三星也想分一杯羹，以往三星行動晶片都以自家智慧機為主，並無外售，但由於近年來智慧型手機成長進入高原期，早有風聲傳出三星有意將自家處理器外售，拓展獲利，加上今年華為禁令，其餘大陸品牌OPPO、vivo、小米等加大採購力道，更讓三星看的心癢癢，故最新消息指出，三星11月計畫於上海舉行新行動晶片發表會，劍指大陸龐大市場。

聯發科第四季展望為營收895~973億元，營運預計持平到下滑8%，在第三季營運超標後，第四季展望仍維持高速年增動能，主要受惠於4G、5G手機晶片的市占率持續擴張，以及成長型產品因 WiFi 6、PMIC(電源管理IC)與雲端ASIC(客製化晶片)的貢獻持續提升所挹注。目前看好後續的5G規格提升和市占擴張是聯發科2021年重要的成長動能，法人也預估，聯發2021年營收3724億元，年增加16.8%、毛利率落在43.8%，營益率為14.9%，每股獲利上看3個股本。

(時報資訊)