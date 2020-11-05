無線通訊晶片大廠高通上季營收獲利與本季展望均優於市場預期，並看好在蘋果iPhone 12系列手機帶動下，明年5G智慧手機銷量可望突破5億支，受此激勵，周三盤後高通股價飆漲13.01%，報145.75美元，稍早前一度漲14%。

稍早在一段交易時段，高通周三股價收漲2.81%，為128.97美元。

高通是全球最大的智慧手機處理器與數據機晶片供應商，正持續蓬勃發展的5G通訊技術已經成為該公司近年來的投資重心。蘋果上個月推出第一款5G手機，可望加速5G通訊成為手機市場主流的趨勢。

高通公布第四財季（截至9月底）營收年增73%，為83億美元，遠超出市場預期的59億美元。

以營收計最大的晶片部門第四財季營收為49.7億美元，優於市場預估的45.9億美元。

利潤豐厚的授權事業第四財季營收為15.1億美元，優於市場預估的13億美元。

高通今年再度成為蘋果的主要供應商，為新推出的iPhone 12系列手機提供連結高速5G網路的晶片。蘋果並未提供本季手機銷售預測，因此投資人將高通的晶片銷售成績視為衡量新iPhone銷售進展的指標之一。

今年蘋果發布iPhone的時間比往常延後一個月，高通執行長 Steve Mollenkopf雖未點名蘋果，但在接受路透社訪問時表示「上季新客戶的貢獻不大」。

在高通發布財報後，蘋果股價盤後小升0.6%。

除了蘋果之外，高通還有其他許多5G手機晶片客戶，帶動其營收與獲利成長。

第四財季無線數據晶片出貨量達1.62億片，超出市場預估的1.553億片。基於該出貨量，晶片平均出貨價格為30.9美元，較前一季的29.3美元上揚，部分因高通將射頻晶片的出貨拉到與數據機晶片與處理器晶片出貨相當，進而推升出貨價格。

射頻晶片營收幾乎較前一季成長一倍，達到8.52億美元，帶動第四財季調整後合併每股盈餘達1.45美元，優於市場預估的1.17美元。

高通預期第一財季（截至12月底）晶片部門營收介於62億～68億美元，超出市場預期的57.1億美元。高通並預估本季合併營收介於78億～86億美元，優於分析師預測均值71.5億美元。

執行長Mollenkopf表示，公司預估今年（1～12月）整體5G手機出貨量將達到該公司之前提出介於1.75億～2.25億支預測區間的最高值，高通並將2021年5G手機出貨預測上修至中值為5億支。

Mollenkopf並表示，高通已經向美國政府申請向華為出貨晶片的許可，但尚未收到美國政府回應。

(時報資訊)