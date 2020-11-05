周三歐股收在強勁的上漲。在投資人押注民主黨人於美總統大選獲勝之際，目前開票進度顯示兩黨競爭要比先前民調來得更為激烈。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲7.30點或+2.05%，為363.31點。在經濟不確定期間通常表現較為穩定的醫療健康股上漲4.9%；在疫情期間表現優異的科技股上漲3.0%。德國DAX指數漲近2%，法國CAC指數大漲2.5%。

全球股市在稍早表現震盪。先前民調顯示拜登在全國有大幅領先，然而開票過程中川普在幾個搖擺州領先。另外在歐股周三收盤之後，雙方開票有進一步的變化。

投資人此前預期拜登將獲得勝選，改善歐美之間關係，以及推出更多財政刺激，讓歐洲股市在本周稍早出現一波漲勢，特別是在採礦股、石油天然氣股。

經濟敏感的銀行股、石油和天然氣股、採擴股延續早盤走勢，領跌其他部門。

預計可以從拜登新能源政策中獲利的風力渦輪製造商Vestas，西門子歌美颯(Siemens Gamesa)，在稍早美國開票過程中分別收跌3.5%和1.6%。

華爾街的那斯達克在早盤一度飆漲4%。投資人指出，民主黨在參議院大勝的可能降低，降低了提高反壟斷審查和資本利得稅的賭注。

富國資產管理一名主管指出，那斯達克的上漲可以解釋為可能出現一個分裂的政府，在疫情惡化之下，出現一個較少財政刺激以及更多「居家」的環境。

在美股轉向下注於科技股之際，歐股的的銀行股和能源股跌到低點。

其他個股方面，德國線上零售商Zalando躍升4%。該公司再證實上個月的成長財測。

英國馬莎百貨大漲5%。馬莎如預期出現季度虧損，但在食品業務出現令人鼓舞的表現。

(時報資訊)