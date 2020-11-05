可調式課桌椅捐贈活動中，現場來賓與學童們一同試坐新桌椅，其符合身體延展的設計，讓學童們開心稱讚（民眾提供／黃立杰南投傳真）

校園硬體與學童骨骼發展及學習質量息息相關，立法委員許淑華牽線公益事業，於4日來到南投縣草屯國中，捐贈可調式課桌椅給校方，期盼這些符合人體工學設計的可調式課桌椅，不僅能提升縣內教育設備品質，還能保護孩童的骨骼發展。

許淑華牽線公益事業來到草屯國中，並與投縣府教育處長陸正威、縣議員唐曉棻、草屯鎮民代表會副主席沈玉貞等人，啟動愛心課桌椅捐贈活動。

許淑華表示，草屯國中是自己的母校，幫助和回饋的感受很充實，該捐贈計畫第一期於2020上半年提供投縣內41所小學共1908套課桌椅，目前均已發送完畢。上半年收到的校方對可調式課桌椅反應良好，他今天非常開心能繼續媒合公益企業，不久之後將逐步滿足投縣內13鄉鎮對課桌椅的需求。

許淑華說，4日在草屯國中的捐贈，是下半年度捐贈計畫的啟動，將再捐予縣內71所國中小學，總計3211套可調式課桌椅，累計捐贈金額達850萬。捐贈活動中，現場來賓與學童們一同試坐新桌椅，符合身體延展的設計，讓學童們開心稱讚。

熱心捐贈的企業廠商們，深知骨骼發展對成長中的兒少健康影響很大，長期向正值成長時期的學校學童提供可調式課桌椅。經由許淑華得知投縣內小學硬體設施缺乏，於今年初開始將此公益計畫投入南投縣內。

(中時 )