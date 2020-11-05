大疆創新（DJI） 於今（5）日正式推出 DJI Mini 2，作為 Mavic Mini 的續作，DJI Mini 2 延續了讓更多人輕鬆體驗無人機樂趣的初衷，進一步提升產品性能、簡化功能設計、優化飛行體驗，讓更多人能進入航拍世界，突破他們對於空間視野的想像。

從上一代產品發表以來，Mini 系列已經讓全球無數從未使用過航拍機的人體驗到航拍機作為影像工具的美妙之處。而全新 DJI Mini 2 機身延續輕小的可折式設計，249 克的起飛重量，外出攜帶更方 便。基於使用者反饋而提升的動力、圖傳、相機等核心性能，Mini 2 能在飛行時為使用者提供更好的性能支援、更高畫質的拍攝。此外，針對整個飛行體驗，DJI Mini 2 亦改良了資料傳輸、編輯分享等功能操作，使用者體驗更佳，從飛行創作到匯出作品，過程更順暢。

DJI Mini 2 依然迷你，經典的可折式設計讓收納後的機身更小巧，僅249 克的，不佔過多空間，旅行時攜帶也不成負擔。DJI Mini 2 具備最長31 分鐘飛行時間、5 級最大抗風等級、4000 米最大起飛海拔高度，無論是海邊漫步還是高原飛翔，DJI Mini 2 都能陪伴你和親友一起去感受。

作為新手易用的航拍機，飛行安全當然必不可少。DJI Mini 2 支援自動起飛、精準懸空

停留和智能返航，同時採用旗艦級 Ocusync 2.0 圖傳，抗干擾能力更強，高清圖傳距離最遠可達 10 公里。在保持體積、重量均處於最平衡的基礎上，DJI Mini 2 對相機系統進行了更大程度的升級。採用 1200 萬像素航拍相機，支援拍攝 RAW 無損格式相片，後製空間更充足。 錄影方面，最高可錄製 4K/30fps 影片，配備三軸機械增穩系統讓影片穩定流暢。在錄製過程中，還可通過最高 4 倍的數位變焦改變被攝主體的取景範圍， 更加省電，構圖選擇也更豐富。

帶上 DJI Mini 2，無論身處何地，都能通過飛行應用程式 DJI Fly 查詢「附近航拍點」， 提前完成拍攝規劃，無需擔心找不到拍攝點和錯過行程。DJI Fly app 內置漸遠、螺旋升天、沖天、環繞、彗星 5 種一鍵短片模式，點按螢幕選中對應模式即可自動執行拍攝和影片後製處理，更具視覺衝擊力的專業短片隨手可得。除此之外，DJI Mini 2 還支援拍攝超廣角、180° 和球形環景相片，廣闊的美景也能盡情拍攝

DJI Mini 2 是 DJI 首款支援手機快傳功能的航拍機。傳輸飛行器所拍攝的素材時，無需 透過遙控器進行傳輸，只需將手機靠近飛行器，應用程式會自動識別並連接飛行器，以 最大 20MB/s 的速度將你所需要的素材同步至手機相冊。傳輸影片時，還可以使用「截 選下載」功能，於應用程式中即可快速選取所需影片片段再執行下載，使用體驗高效便 捷。

輕小易用的 DJI Mini 2 可配搭多種配件使用。全向槳葉保護罩，保護運轉的槳葉，為飛

行提供保護。DJI 迷你小背包+，兼顧收納與時尚，日常使用也足夠吸睛。充電陳列底座，在充電之餘方便你欣賞 DJI Mini 2 的工業設計，作為家居擺件亦可盡顯優雅。機身創作套件，使用馬克筆在待填色貼紙上揮灑創意，打造專屬 DJI Mini 2。拓展卡扣，為接入其他配件提供可能，助你發掘更多創意玩法。

DJI Mini 2空拍機及相關配件。（DJI提供／黃慧雯台北傳真）

DJI Mini 2 售價為NT$13,800，包含 1 部無人機主機、1 塊智能飛行電池、遙控器、1對備用槳葉等配件。使用者還可選購 DJI Mini 2 暢飛套裝，售價為 NT$ 18,000，包含 1部無人機主機、3 塊智能飛行電池、3 對備用槳葉、雙向充電管家、充電器及配套收納包。即日起，DJI Store、各地區旗艦店、授權體驗店以及其他合作夥伴開始接受預訂，並將於 11 月 11 日正式發售。此外，DJI Care 隨心換保障服務即日起同步支援 DJI Mini 2，為 DJI Mini 2 使用者提供 低價替換權益，遭遇碰撞、進水等飛行意外時可享極速換新服務。DJI Care 隨心換保障服務提供兩種版本，1 年版售價為 TWD 1,380，可享 1 年 2 次低價替換；2 年版 售價為 TWD 2,200，提供 2 年累計 3 次低價替換服務及第二年官方延保服務。

(科技)