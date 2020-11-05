外型亮眼的莫允雯為模特兒出身，近期在戲劇圈也有不錯的發展，還因《用九柑仔店》中的陳昭君一角，入圍角逐視后，工作忙碌之餘，莫允雯也時常在IG上分享生活點滴，日前她和一群閨密去泡溫泉放鬆，也不忘和粉絲分享辣照，讓粉絲紛紛暴動直呼，「逼逼犯規啦」。

莫允雯日前在IG曬出和閨密們去泡溫泉的辣照，只見四人一字排開，都穿著比基尼大方秀出火辣身材，相較於閨密們的自在，莫允雯看起來有點害羞，但還是對著鏡頭露出甜美笑容，也能看出她纖瘦零贅肉的身材，骨感的鎖骨也清晰可見，一雙白嫩長腿也讓人目不轉睛。

由於是礦泥溫泉，四人的美腿上都沾滿泡泡，特別引人遐想，莫允雯也在文中特別標註「soulhealing」、「soulfamily」，這趟溫泉之旅似乎讓她大大充電，得到了治癒，也不難看出四人如家人般緊密的好感情。

在 Instagram 查看這則貼文 Christina Mok 莫允雯（@xtina0505）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 3 日 下午 11:35 張貼

粉絲們也紛紛送上愛心圖案，向女神表達愛意，更激動狂讚，「四位女神」、「好美」、「我戀愛了」、「莫莫好漂釀」、「我不管，姐姐好美」、「越來越正」、「美到爆」、永遠的維納斯女神」、「好心情人美麗」。

在 Instagram 查看這則貼文 Christina Mok 莫允雯（@xtina0505）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 11 日 上午 8:59 張貼

(中時新聞網)