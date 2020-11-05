葉玉卿早年閃嫁胡兆明，定居美國。（圖／中時資料照片）

美國總統大選開票結果正如火如荼持續中，全球都在關心最後是拜登勝出，或由川普連任。一代性感女神葉玉卿早年嫁給華裔富商胡兆明，搬到美國定居，一家五口在當地生活多年，她最近接受港媒專訪，透露全家人都支持川普，女兒還因為轉發支持川普的文章，引來網友髒話攻擊，令她十分心疼。

葉玉卿1996年和胡兆明結婚，生下2子1女，先前胡兆明被爆負債超過上億美金，正在申請個人破產，葉玉卿也承認此事，但強調破產重組並非相當嚴重的事，並以川普為例，回憶川普過去也申請過多次破產重組，雖會影響信用紀錄，但也可以東山再起。

對於老公破產，葉玉卿不離不棄強調：「只要不是關乎生、死都不算是最大問題。」而她最近接受《東網》專訪分享，大女兒胡芷欣、次子胡可聰這回美國大選都有投票權，全家都支持川普，還帶著旗幟合影上傳，至於力挺川普主因，葉玉卿說：「想選擇一個實幹的代表」。

葉玉卿說，川普雖然講話很囂張，很多人不認同他的作風，但他是做得到、說得到的生意人，「例如之前他拉低了國債、改善經濟」，葉玉卿的女兒也支持川普，更在網上分享投給川普主因，卻被網友髒話攻擊，但女兒心態很健康，「雖然說出來有支持、有反對，但她（指女兒）覺得輕鬆不少」。

(中時新聞網)