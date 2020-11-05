根據《DailyView網路溫度計》統計，由於今年受到疫情衝擊，民眾減少開支的首要項目是公益，頂新和德文教基金會9月份針對40多家社福團體進行「2020年社福團體困境大調查」時發現，逾8成5的社福團體認為，今年社福團體的處境比2003年碰到SARS更難熬，堪稱是17年來最嚴重的情況。像是彰化聖家啟智中心，就比去年同期減少約40%經費來源，因此身心障礙者照顧服務一度出現資金缺口，有鑑於此，頂新和德文教基金會率先啟動紓困，除了在經費上給予援助之外，更邀請明星、網紅接力送暖，讓愛延續。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡(左1)帶領同仁關懷服務對象。(圖／基金會提供)

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，創辦人魏應充在今年4、5月間注意到社福團體募款受到影響，非常擔心這些團體協助的弱勢者處境雪上加霜，因此率先啟動紓困，不僅連月捐助5千多萬元給40多個團體，又指示基金會持續研議協助方案，基金會更於上月推出「公益共好包」活動來呼籲大眾捐款協助40多個社福團體度過困境。現在只要透過活動官網，完成捐款並登錄資料，就能獲得回饋好禮，希望民眾能共同響應這項行動，讓送愛成為流行。

聖家啟智中心主任劉嘉琪與服務對象也致贈感謝狀予藝人六月，並表示「非常感謝頂新和德文教基金會，讓我們的服務經費稍稍可獲得緩解！」聖家啟智中心主任劉嘉琪在現場除了對基金會及時伸出援手表達謝意之外，更感謝副執行長蕭巧怡邀約六月前來擔任一日志工，幫小型社福機構增加曝光、宣傳，另外她也希望，「期盼有更多企業跟社會大眾，能夠讓我們在服務經費上，更無後顧之憂的提供早期療育的兒童或是成人，更多的一些服務。」

「頂新和德基金」此次不僅率先啟動紓困，近年更續推動多項公益計劃，如「接棒未來」棒球公益攜手「台日野球留学支援」，提供了台灣年輕棒球員多元的發展方向，期望透過『追夢工程計畫』，協助台灣年輕球員赴日本高中就學、學習語言、精進球技及增加國際觀，並支援生活照顧、生涯發展等全方位規劃，戮力支持培養出更多專業棒球選手，期冀未來能將旅外經驗帶回台灣，提升台灣棒球環境，為台灣持續推動棒球向上的力量。

發言人歐陽劭瑋表示：「接棒未來棒球公益計畫長期關注台灣棒球環境，不僅關心球員的發展，也重視球員的品格及教育，與台日野球留学支援的理念不謀而合，期望透過接棒未來棒球公益計畫的資源挹注，能有更多球員獲得實質的幫助。」

(中時新聞網)