台北外匯市場今早一開盤後，新台幣兌美元匯價又出現了逾4角的震盪，台北外匯經紀公司一早新台幣以28.9元開盤，隨即就在外資匯入款的拋匯力道下，新台幣再升抵28.571元，強升4.35角。

法人分析，若拜登當選總統，且民主黨於參眾兩院過半，藍色浪潮下選後除有助於疫情集中應對之外，較大規模的財政刺激方案、調高企業稅與富人稅等，將使赤字進一步攀高，擴大基建也有助於綠能及相關產業，強化並延續醫療法案使醫療股具相對空間。

反觀若川普連任成功，分散應對措施不排除延後對於疫情的控制，新一輪刺激規模可望較小，延長減稅措施與放寬監管有利金融與能源業者，然綠能產業發展將受限，而美國優先下是否對於中國再推行保護主義措施，值得進一步觀察。

至於拜登或川普2人無論誰當選，明年弱勢美元的態勢不易翻轉，短期若因美國選後出現暴動造成避險情緒走升，美元或許有機會短線走高，但中長期因寬鬆貨幣政策的低利率政策，仍不利美元走強。

美元指數今早在93.458，相較昨天並未有明顯震幅。

(時報資訊)