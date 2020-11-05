台灣已逐漸邁入高齡化社會，退休準備儼然已成為重要的議題，對於今年突如其來的新冠肺炎疫情，不僅打亂個人生活，也影響退休理財計畫，面對「每月提撥的退休準備金要不要加碼？」、「要如何控管退休理財的投資風險？」、「投資理財所需支付的手續費成本是否會影響獲利？」等疑慮，銀髮族該如何做好萬全準備，減少焦慮？

目前台灣有兩種機器人理財模式，一種是完全由投資者自行做決定，透過大數據分析，直接推薦投資者推薦適合的理財投資規劃，由投資人自己決定是否要投資；而另一種則是投信類的機器人理財，同樣透過大數據分析，再搭配上理專的專業建議，由銀行幫投資者投資。

兆豐金(2886)旗下兆豐銀新推出的機器人理財，不僅申購0手續費，更具備先進的演算法及再平衡機制，科學化執行紀律投資，幫助投資人穩住風險、減輕負擔。

兆豐銀行機器人「理財e把兆」共有16個小機器人，為投資人自動配置多元市場及多重資產投資組合，更有「再平衡機制」的服務，協助投資人適時調整資產配置，降低人為判斷錯誤及克服人性追高殺低的弱點。在「理財e把兆」多項投資模組中，「樂活退休」投資模組更是台灣業界首創，特別為準備退休金規劃的族群所設計，該模組的機器人若遇投資人因為市場實際狀況不佳，未能按時執行投資，出現目標資金缺口而無法達到預期報酬時，則會很聰明地分析資金缺口如何補足，協助投資人回到原先設定的目標。

兆豐銀行機器人服務不僅0申購手續費，為了持續推動國人退休準備的觀念，即日起至109年12月31日止，年滿40-65歲客戶透過「理財e把兆」機器人理財平台，申購第一筆單筆「樂活退休模組」投資組合且持有達6個月(含)以上，即可享有該筆投資組合終身免收信託管理費的優惠，門檻最低只要新台幣10,000元或美金300元，對於有退休規劃的投資人，可趁此機會實現樂活退休的目標。

除兆豐銀外，目前有理財機器人的金融機構還包括王道銀行「O!My Robot!」，中國信託：智動GO，渣打銀「渣打創富領航(Personalised Investment Ideas)」等。

(時報資訊)