庫存量提振，周三美國原油期貨上漲4%；受颶風「澤塔」迫使墨西哥灣地區關閉原油產能，根據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據顯示，截至10月30日當周，原油庫存減少近800萬桶，優於分析師原先預期之增加120萬桶。

然而美國總統大選情勢陷入膠著，尋求連任的候選人川普(Donald Trump)陣營表示，要求暫停密西根州與賓州的計票作業，目的是為了讓更多人能夠在這兩個搖擺州的多個地點觀察計票過程。分析師表示，即便拜登(Joe Biden)贏得大選，現有的石油及天然氣稅務優惠被取消的可能性還是很小，因為共和黨可能在美國參議院擁有多數席位。其中美國原油漲幅4%，倫敦原油漲幅3.8%。

美國NYMEX-12月輕質原油期貨上漲1.49美元，報每桶39.15美元；12月熱燃油漲0.04美元，報每加侖1.1.7美元；12月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖1.11美元；倫敦ICE-1月布蘭特原油期貨上漲1.52美元，報每桶41.23美元。(商品行情網)

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