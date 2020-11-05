高雄市一名廖姓女子住在大樓5樓，今年4月深夜洗澡時，赫然發現有名男子潛進她家，嚇得她調閱監視器發現，該男子竟是住在樓上6樓的鄰居毛姓男子，毛男透過5樓電梯外的窗戶，沿外牆爬、打開她未上鎖的更衣室窗戶進屋內，不過他僅在屋內閒逛10分鐘，未偷竊、移動物品，法院判刑拘役40天。

判決書指出，廖女在年4月9日晚上10點多洗澡時，毛男透過5樓電梯旁的窗戶往外攀爬，打開廖女未上鎖的更衣室窗戶潛入房內，他在客廳、廚房、主臥室閒晃，共停留10分鐘左右，並在廖女洗完澡之前離開，再照原路線爬回去，沒有偷竊、移動任何物品。

當時廖女洗澡時就有聽到聲響，事後調閱監視器才發現，竟然有名男子溜進她家閒晃；毛男到案後坦承犯行，但堅稱未竊取房內財物或物品，希望能賠償原告、取得原諒，但廖女拒絕和解。橋頭地院依無故侵入他人住宅罪判拘役40日，易科罰金 4 萬元，可上訴。

(中時新聞網)