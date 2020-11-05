閃電明將離台灣最近，台灣颱風論壇曝各地風雨狀況。（圖擷自台灣颱風論壇）

閃電颱風歹戲拖棚，氣象局終於今早08:30發布海上警報，東半部和高屏地區將受威脅。氣象局預測，如果路徑再偏北，未來不排除發布陸上警報。閃電明將離台灣最近，各地風雨狀況會是如何？能補到多少水呢？氣象粉專曝閃電逼近的風雨攻略，提醒民眾嚴加戒備。

台灣颱風論壇表示，閃電颱風漸漸結束滯留，接上高壓導引，將一路往西通過巴士海峽。預計周五(06)，閃電颱風離台灣最近，周六(07)凌晨起，颱風迅速遠離。但是，即便往西走巴士海峽成定局，颱風中心會離恆春半島多近？目前仍待觀察，若颱風路徑較為接近陸地，東部、恆春風雨將更大、更明顯，甚至不排除暴風圈有機會接觸陸地。

台灣颱風論壇分析，閃電結構總算有所重整，緩慢增強，預計進到巴士海峽前還會增強，估計最近台灣時，以「輕颱上限」機率最高，而且有小機率增強為中颱。

至於閃電對各地的風雨影響，台灣颱風論壇評估，離颱風最近的恆春半島，預計會是這次風雨最明顯的地方，周五(06)一整天，都會有間歇式大風大雨。位於颱風迎風面的花蓮、台東，主要受外圍環流影響，間歇陣雨為主，但如果颱風路徑較為接近陸地，風雨也可能會再更強！即使離颱風最遠的北北基可別掉以輕心，周五(06)要注意強烈偏東風，而且可能有間歇雨勢。至於，竹苗、中南部地區，位於背風面，幾乎無感！頂多沿海有強陣風，僅南高屏週五晚間可能有零星陣雨，也因此，水庫很難補得到水。

台灣颱風論壇提醒，周六(07)晚上～周日整天(08)，雖然閃電颱風遠離，但颱風帶上來的水氣，將會遭遇新一波東北風增強，宜蘭、北花蓮(蘇花公路段)，要注意較大雨勢！東北部的民眾須特別留意。別看週末颱風跑了，就鬆懈了。

(中時新聞網)