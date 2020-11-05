回顧待在「綠衫軍」塞爾提克充滿傷痛的3季，海沃德想走也不奇怪！《ESPN》記者羅西洛5日報導，海沃德確實很想離隊另謀發展，卻因他跟綠軍還剩1年3400萬美元球員選項合約，沒跟新東家談好合約之前，他暫不考慮離開波士頓。

時間重回2017年夏天，海沃德當時從爵士跳槽塞爾提克，且簽下4年1.28億美元合約，沒想到披上綠軍戰袍首戰，就因左腳踝大扭提前整季報銷，隨後兩季也因各種傷痛打打停停，今年季後賽首輪更因右腳踝扭傷，一度離開園區治療。

儘管海沃德趕在東區冠軍賽傷癒復出，表現卻不如預期，今年季後賽場均只拿10.8分、4.0籃板及2.8助攻，畢竟塞爾提克已經擁有塔圖、傑倫布朗兩名優秀年輕鋒線壓陣，海沃德在球隊的定位也越來越模糊，萌生離隊念頭並不意外。

只是海沃德並不希望太早放棄自己下個球季3400萬美元的高薪，所以他想要跟隨前隊友荷福德的模式，先跟新東家談好合約之後，才來放棄自己下季球員選項合約，問題是以他近年的表現來看，其他球隊會看上他且給高薪的機會應該不大。

(中時 )