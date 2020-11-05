高嘉瑜臉書發文。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

美國大選最新計票結果出現戲劇化發展，原本川普宣稱自己獲勝，卻在他的勝利豪語幾小時後發生改變，目前情況是密西根州、威斯康辛州都出現拜登反超，如果勢頭不變，那麼即使拜登沒取得賓西法尼亞州，也能以剛好270張選人票勝選。昨（4）深夜11時許，立委高嘉瑜見川普票數倍拜登反超，在臉書直呼「風雲變色！不到最後絕不能輕言放棄！」並配上大哭的表情符號表示「『票在箱底』是真的」；激動的表現，讓網友傻眼回應：「美國選總統到底干我們啥事？」

在台北時間11月4日下午，美國大選的計票進入休息時間，一些西部州決定明天早上再計算，比如內華達州就是如此。不過北方幾州決定連夜計票，並且開始計算郵件選票，這些選票還真的改變了原本的局面。

原本川普在北部的密西根州與威斯康辛州都小幅領先，卻在郵件選票的加入後發生了改變，在威斯康辛州，拜登反而以2萬張選票、0.7%的微量優勢翻轉；同樣的，密西根州也是拜登以1.3萬張選票、0.4%的優勢反超川普。

高嘉瑜昨深夜在臉書發文：「風雲變色！不到最後絕不能輕言放棄！」並表示「『票在箱底』是真的」、「郵寄投票壓垮駱駝」、「選舉人團還沒投票」文中特別配上崩潰、加油與大哭三個表情符號，顯示對美國總統大選的寄望與關切之情。

文章一出，獲得近5000個讚、超過630個留言與超過30次分享。有網友直言：「美國選總統到底干我們啥事？」其他網友則紛紛表示：「密州開票會不會太扯？」「太早押寶果然不好，之後要怎麼修補跟民主黨關係」、「人家吃麵，我們喊啥燒，妳們有賭喔」、「難怪川普非常反對郵寄票」、「如果拜登當選，川普拒絕承認敗選，明年一月不下台，這樣就有戲看」、「川普危險了，不過威斯康辛突然變成拜登領先我蠻傻眼」。

(中時新聞網)