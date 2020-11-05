台科大建築系學生周勤超設計「重生」是模組化、可移動式，能夠快速組裝的病房單元，獲德國紅點設計獎、iF設計新秀獎。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大建築系與營建系學生馬朗文(左)、黃昱翔(中)、吳暐凱(右)共同設計「風之消化器(Wind Digester)」，改善都市高樓風壓，獲德國iF設計新秀獎。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

疫情導致各地病房空間不足，台科大建築系大四學生周勤超創新研發，提出模組化移動式病房「重生(REGENERATE)」的設計，快速組裝的病房單元，可依需求快速變化空間並完成組裝，能收容大量病患，同時作為醫護人員的居住空間，獲德國紅點設計獎、iF設計獎雙料肯定。

德國紅點設計獎(Red Dot Award)有設計界奧斯卡獎之稱，是全球四大設計獎之一，德國iF設計新秀獎(iF Design Talent Award)則是專為學生設立的設計獎項，兩項競賽皆是全球設計獎項中，深具影響力的國際競賽。

台科大建築系應屆畢業生謝宗穎(左)、葉芷婷(右)，從外出接案的經驗中發現攜帶工具不便的問題，設計「握刻包(Work Case.rar)」獲得德國紅點設計獎。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

獲得德國紅點設計獎的「握刻包(Work Case.rar)」，是一款為專業工作者打造的多功能工具包。(台科大提供／李侑珊台北傳真)

台科大學生獲國際設計大獎肯定，共5件作品在德國紅點設計獎、德國iF設計新秀獎中奪下6項大獎。其中5件得獎作品分別為因應疫情的模組化移動式病房「重生」、解決都市高樓風壓問題的「風之消化器」、為專業工作者打造的工具包「握刻包」、城市中的綠意天橋「都市綠舟」、基隆阿根納造船廠遺址改造計畫。

周勤超分享移動式病房「重生(REGENERATE)」的設計理念並指出，疫情爆發後，全球染疫人數持續增加，很多國家都面臨醫療空間不足的問題，臨時搭建的醫院環境也可能不盡理想，因此提出此構想，每個病房單元可視情況調整內部空間，調整為負壓隔離病房、一般病房、手術室使用。除此之外，也設計了能夠過濾醫療廢水、醫療廢氣的裝置，從排氣塔排氣產生的動能還可以用來發電，達到綠能與環保。

改善都市高樓風壓的「風之消化器(Wind Digester)」由台科大建築系馬朗文、吳暐凱、營建系黃昱翔共同設計，團隊從生活經驗中發現，隨著大樓高度變化會產生的風速及風壓，因此分析結構系統，進而利用河堤消波塊的概念，提出在高樓外牆的「風之消化器」裝置抵消風壓，更設置壓電裝置，利用風力進行發電，作品獲德國iF設計新秀獎肯定。

獲得德國紅點設計獎的「握刻包(Work Case.rar)」，是一款為專業工作者打造的多功能工具包，由台科大建築系應屆畢業生謝宗穎、葉芷婷設計，兩人從平時外出接案的經驗中，發現攜帶工具不便的問題，也觀察到許多花藝師、髮型師、裝修師傅現有的工具腰帶使用需經繁瑣步驟，因此設計了兼具美觀與實用性，同時還能做出4種型態變化的工具背包，讓使用工具更加順暢與便利。

另一項獲紅點設計獎的作品是「都市綠舟(Urban Oasis Bridge)」，該作品由建築系大四學生蔡沛淇、龔照峻、李沛駿設計。在台北市的公園角落建置人行天橋，將公園綠意往街道延伸，除了增加人的步行空間，人們也可以更近距離接觸自然風景，改善城市環境擁擠並減緩都市熱島效應問題。

由台科大建築所應屆畢業生許禕洋、陳莉莎提出的「阿根納造船廠遺址改造(Fun with Relics)」也獲得今年德國紅點設計獎肯定，選定基隆阿根納造船廠遺址，透過研究基隆碎片化的邊界和當地的行為，將新與舊並置，呼應當地獨特的歷史，深化在地連結，為遺跡活化提供新的想像與可能。

(旺報 )